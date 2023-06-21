56-летняя Штурм записала танцы в бикини на видео

Танцы в купальнике записала на видео и опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 56-летняя певица Наталья Штурм.

«Еще минус один килограммчик — и бинго!» — подписала она ролик, в котором танцует в ярком бикини и прозрачной белой накидке.