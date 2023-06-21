15:13, 21 июня 2023
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56-летняя Штурм записала танцы в бикини на видео
Танец 56-летней певицы Штурм восхитил пользователей сети.
Кадр: @nataliashturm
Танцы в купальнике записала на видео и опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 56-летняя певица Наталья Штурм.
«Еще минус один килограммчик — и бинго!» — подписала она ролик, в котором танцует в ярком бикини и прозрачной белой накидке.
Увиденное восхитило подписчиков артистки. «Очень круто!», «Секси», «Огненный танец, потрясающая фигура, идеальное настроение! Вы мотивируете нас следить за своим телом и кайфовать от себя», — написали пользователи сети.
Ранее Штурм ответила раскритиковавшим ее за контент в бикини юзерам.