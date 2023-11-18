57-летняя Наталья Штурм показала фигуру в ультракоротком топе

Видео в ультракоротком топе сняла в спортзале и опубликовала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 57-летняя певица Наталья Штурм.

«Хорошо позанималась! От души», — подписала она ролик, в котором выполняет упражнения на различных тренажерах. Из-под топа артистки при этом выглядывает грудь.