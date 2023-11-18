12:33, 18 ноября 2023
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57-летняя Наталья Штурм показала фигуру в ультракоротком топе
Певица Штурм сняла видео в ультракоротком топе в спортзале.
Кадр: @nataliashturm
Видео в ультракоротком топе сняла в спортзале и опубликовала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 57-летняя певица Наталья Штурм.
«Хорошо позанималась! От души», — подписала она ролик, в котором выполняет упражнения на различных тренажерах. Из-под топа артистки при этом выглядывает грудь.
«У вас такое желание жить! Молодец, Наталья!», «Результат сразу заметен. А оператор точно вспотел, пока делал репортаж», — отреагировали на публикацию юзеры.
Ранее Штурм поиграла грудными мышцами на камеру.