Посетительница ресторана в центре Москвы лишилась шубы

Посетительница ресторана в центре Москвы в конце зимы лишилась верхней одежды — у нее похитили шубу. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По информации источника, инцидент произошел в заведении на Валовой улице вечером 22 февраля. По словам потерпевшей, злоумышленник украл у женщины одежду, стоимость которой оценивается в 150 тысяч рублей.

На данный момент по данному факту проводится проверка.

Ранее житель подмосковного Солнечногорска представился судебным приставом и похитил дорогой автомобиль.