Сегодня в 02:43
1 мин.

Посетительница ресторана в центре Москвы лишилась шубы

Люди /
Посетительница ресторана в центре Москвы лишилась шубы
Фото: Unsplash

Посетительница ресторана в центре Москвы в конце зимы лишилась верхней одежды — у нее похитили шубу. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По информации источника, инцидент произошел в заведении на Валовой улице вечером 22 февраля. По словам потерпевшей, злоумышленник украл у женщины одежду, стоимость которой оценивается в 150 тысяч рублей.

На данный момент по данному факту проводится проверка.

Ранее житель подмосковного Солнечногорска представился судебным приставом и похитил дорогой автомобиль.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.