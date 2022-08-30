Шуфутинский исполнит новую версию песни «Третье сентября»

Дуэт с шансонье Михаилом Шуфутинским анонсировал певец Егор Крид в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Артисты исполнят новую версию популярной песни «Третье сентября».

«Раньше он подкрадывался незаметно в одиночку, теперь нас двое. В эту пятницу, в ночь с первого на второе сентября, свершится новая легендарная история!» — написал Крид в своем блоге.

Многие комментаторы оставили восхищенные отзывы по поводу предстоящего выступления дуэта. «Две легенды своих поколений! Как же круто, что такие фиты случаются», «Ради этого стоит ждать сентябрь», «Вот чего определенно никто не ожидал. Шок! Но это точно легендарно», — написали пользователи под постом.

Ранее россияне назвали самые популярные песни Виктора Цоя. В топ-5 самых узнаваемых хитов группы «Кино», кроме «Группы крови», вошли «Звезда по имени Солнце», «Кукушка», «Пачка сигарет» и «Перемен требуют наши сердца».