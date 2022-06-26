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Эндокринолог перечислила симптомы теплового удара

Эндокринолог перечислила симптомы теплового удара
Фото: Tschernjawski Sergej / Unsplash

Основные симптомы теплового удала в своем Telegram-канале перечислила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Она объяснила, что для теплового удара необязательно находиться на активном солнце, так как он может развиться в любое время года, если человек будет находиться в очень жарком, душном помещении.

Среди признаков, указывающих на тепловой удар, Павлова назвала покраснение кожи, слабость, частый и слабый пульс, одышку, пульсирующую головную боль, судороги, головокружение, тошноту, нарушение координации и диарею.

При этом тепловому удару больше всего подвержены дети, пенсионеры, люди с сердечно-сосудистыми болезнями, с сахарным диабетом, с ожирением и другими серьезными диагнозами, а также люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.

Во избежание этого всегда нужно носить с собой воду и периодически пить ее небольшими глотками. Помимо этого, следует не находиться долго под открытым солнцем или в душных и жарких помещениях, а также отдавать предпочтение светлой одежде и не забывать о головном уборе. «Избегайте находиться на улице после 11 и до 17 часов. Это время лучше провести под кондиционером. Не употребляйте на жаре алкоголь, даже пиво и холодное шампанское», — предупредила Павлова.

Ранее об опасных последствиях употребления алкоголя в жаркую погоду россиян предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

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