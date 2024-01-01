Врач назвала основные симптомы сальмонеллеза
Врач Малиновская перечислила основные симптомы сальмонеллеза.
Основные симптомы сальмонеллеза в беседе с «Мослентой» перечислила руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.
Возбудитель сальмонеллеза — бактерия рода Salmonella. В зависимости от того, какой именно штамм провоцирует болезнь, она может протекать в легкой или тяжелой форме. На тяжесть течения влияют и особенности здоровья пациента. Особенно опасен сальмонеллез для детей младше пяти лет и пожилых людей, чей иммунитет снижен, — такие пациенты рискуют столкнуться с тяжелой формой болезни, представляющей угрозу для их жизни
Ольга Малиновская
Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL
Передается сальмонеллез обычно пищевым путем, реже — водным и при контакте с носителем в быту. Чаще всего люди заражаются, выпив некипяченую воду, съев продукты — мясо, молоко, яйца от инфицированных животных, а также некачественно вымытые зелень и салаты, на которых могут быть опасные загрязнения. Вместе с пищей в организм попадают и возбудители болезни. Один заболевший человек может заражать и других, например, если здоровый человек будет пользоваться одними столовыми приборами с пациентом с сальмонеллезом.
При сальмонеллезе состояние резко ухудшается — у пациентов повышается температура, сильно болит живот, появляется диарея, тошнота и рвота. Особую опасность представляет обезвоживание — признаки болезни могут сохраняться в течение недели. Все это время человек теряет жидкость, и, если не восполнять эти потери с помощью регидратационных растворов, состояние может стать критическим.
По словам эксперта, большинство случаев сальмонеллеза протекают в легкой форме — пациентам не требуется ни госпитализация, ни даже прием антибиотиков. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что антимикробные препараты в этой ситуации лишь будут способствовать появлению устойчивых к антибиотикам штаммов к сальмонелле, что затруднит лечение болезни в дальнейшем.
Тяжелые формы заболевания, как правило, лечатся в стационаре — чаще всего госпитализируют малышей до года, дошкольников и людей старшего возраста, добавила специалист.
Сальмонелла — лишь одна из бактерий, которая может вызывать диарею. Для точного диагноза врачи назначают лабораторные исследования, которые помогают точно установить возбудителя болезни. Для этого необходимо сдать кал на ДНК сальмонелл (Salmonella species) или ОКИ- тест, выявляющий основных возбудителей кишечных инфекций. Это стоит сделать даже после того, как активная фаза заболевания пройдет, а также людям, которые контактировали с заболевшим, но сами не испытывали никаких признаков болезни. Они могут оказаться бессимптомными бациллоносителями, которые, не осознавая этого, способны заражать окружающих
Ольга Малиновская
Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL
Прививок, защищающих от сальмонеллеза, не существует. Профилактика заболевания заключается в мытье рук, овощей, фруктов, кипячении воды и молока, качественной термической обработке мяса и яиц. Что касается распространенного совета мыть яйца, то перед хранением это делать не рекомендуется, ведь во время мытья удаляется защитный слой с поверхности яйца. А вот непосредственно перед готовкой все же стоит их вымыть, особенно, если на нем остался птичий помет и фрагменты перьев, заключила медик.
Ранее доктор Мясников назвал неочевидные источники заражения сальмонеллезом.