Врач назвала основные симптомы сальмонеллеза

По словам эксперта, большинство случаев сальмонеллеза протекают в легкой форме — пациентам не требуется ни госпитализация, ни даже прием антибиотиков. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что антимикробные препараты в этой ситуации лишь будут способствовать появлению устойчивых к антибиотикам штаммов к сальмонелле, что затруднит лечение болезни в дальнейшем.

Тяжелые формы заболевания, как правило, лечатся в стационаре — чаще всего госпитализируют малышей до года, дошкольников и людей старшего возраста, добавила специалист.