Синоптик заявила о похолодании до 15 градусов в Москве

О похолодании до 11-15 градусов в Москве в ночные часы в конце августа заявила в беседе с «Вечерней Москвой» синоптик Татьяна Позднякова. По словам эксперта, в столице завершился период аномальной жары.

Метеоролог пояснила, что холодать в городе начнет постепенно на 1-2 градуса уже с воскресенья, 20 августа. Дневная температура будет колебаться в районе 20 градусов тепла. В течение следующей недели ожидаются обильные осадки. Не исключены и грозы, добавила Позднякова.

Ранее МЧС предупредило жителей Москвы о непогоде 20 августа. Во второй половине дня ожидается дождь с градом и сильным ветром.