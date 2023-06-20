Синоптики предупредили москвичей о грозе и сильном ветре

Дождь с сильным ветром порывами до 15 метров в секунду во вторник, 20 июня, пообещали жителям Москвы синоптики. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В беседе с ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус добавил, что в городе во второй половине дня ожидаются грозы. Осадки, по его словам, будут кратковременными.

В течение дня воздух в столице прогреется максимум до 24 градусов. На территории области — до 25 градусов.

Ранее специалисты предрекли москвичам «проклятье выходных» 24 и 25 июня. В эти дни в столице ожидаются грозовые ливни.