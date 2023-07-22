Скелетированный труп случайно нашли в московской квартире

Скелетированный труп 65-летней женщины нашли в квартире в Останкинском районе Москвы, сообщает «112».

Находка была сделала случайно после того, как жильцов квартиры снизу начало заливать водой. Когда затопленные соседи пришли поговорить с женщиной, дверь им никто не открыл. После этого на место вызвали полицию и слесарей.

Проникнув в квартиру, правоохранители увидели труп, который, по предварительным данным, лежал там уже давно. Если бы не коммунальная авария, его бы не нашли еще долгое время. На данный момент тело направлено в морг. Следов насильственной смерти на нем на обнаружено.

Ранее скелет пропавшего год назад человека нашли в здании бывшего завода в Подмосковье.