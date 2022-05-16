Раскрыта новая схема мошенничества с покупкой валюты россиянами

В России раскрыта новая схема мошенничества с куплей-продажей валюты, сообщил «Известиям» директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров.

«Например, в последнее время мошенники звонят людям под видом сотрудников банка и сообщают о дефиците наличных средств, в том числе валюты. Под этим предлогом они предлагают перевести деньги с карты или банковского счета на некий "специальный счет", с которого впоследствии человек якобы сможет беспрепятственно снять средства», — рассказал эксперт.

Для открытия «специального счета» мошенники запрашивают у граждан номера банковских карт, включая трехзначный код на ее обороте, а также подтверждающий SMS-код от банка. После этого злоумышленники получают доступ к счету жертвы и переводят его средства на собственные счета, рвскрыл подробности аферы представитель банка.

Кроме того, мошенники звонят россиянам и предлагают за определенную плату оформить карты международных платежных систем Visa и Mastercard, по которым якобы можно будет расплачиваться за границей. В ЦБ настоятельно порекомендовали не раскрывать никому личные и финансовые данные.

Ранее были раскрыты схемы мошенничества с оформлением кредитов без ведома заемщика.