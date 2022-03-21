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Раскрыта мошенническая схема с миграционными картами
Кадр: МВД Медиа
Раскрыта мошенническая схема с миграционными картами. У 28-летнего пассажира поезда «Москва — Оренбург» транспортные полицейские обнаружили свыше двадцати разрешений на временное пребывание на территории России и столько же паспортов на вымышленные имена граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По информации источника, фальшивые документы были сделаны способом электрофотографической печати. В ведомстве сообщают, что предположительно 28-летний житель Казани направлялся в Самару, где планировал использовать подделки в отделениях банков для получения дебетовых карт. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что приезжие организовали производство и сбыт поддельных денег в Москве.