В Подмосковье частная скорая помощь отказалась везти в больницу больного ребенка

В Ленинском городском округе Подмосковья фельдшер частной скорой помощи высадил 13-летнего ребенка с двусторонней пневмонией из машины. По данному факту прокуратурой Московской области была организована проверка.

По информации ведомства, отец заболевшего обратился в частную медицинскую организацию, чтобы подростка перевезли из одной клиники в другую. Однако по пути следования в больницу фельдшер решил высадить пациента с его матерью из кареты скорой помощи.

Видновская прокуратура взяла на контроль произошедшую ситуацию. В ближайшее время правоохранители установят причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве двухлетнего ребенка госпитализировали с отравлением морфином.