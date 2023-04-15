Москвичи скупили все самые дорогие куличи по 29 тысяч рублей накануне Пасхи

Жители Москвы раскупили все куличи по 29 тысяч рублей за штуку в столичном ресторане «Пушкин». Об этом сообщается на сайте заведения.

«Дорогие гости, все куличи в ресторане на Тверском бульваре распроданы», — говорится в сообщении.

Пользователей сети удивила и разозлила эта информация. Некоторые указали, что для жителей регионов стоимость одного ресторанного кулича равна целой месячной зарплате.

«Деградация в полной мере», «Нормально, чья-то месячная зарплата», «Москва — это не Россия. Это отдельная страна», — прокомментировали юзеры.

Ранее сообщалось, что кулич из ресторана «Пушкин» весит в несколько раз больше, чем стандартные пасхальные куличи. Его вес составляет 2600 граммов. Дорогостоящее мучное изделие украшает глазурь с цукатами и шоколадное гнездо с «золотыми» яйцами.