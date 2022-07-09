Анастасия Волочкова показала новый скворечник для подмосковного участка
Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова показала новый скворечник, который она планирует установить на подмосковном участке. Этой информацией она поделилась со своими подписчиками на личной странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
«Я купила сегодня скворечник. Ну, это не скворечник, а кормушка для птиц. Двери нашего дома всегда открыты… Вы не знаете, чем кормят птиц?» — поинтересовалась артистка, отметив, что уже насыпала пернатым пшена. Также Волочкова указала, что сама считает себя птичкой, так как ест в очень маленьких объемах.
Ранее Волочкова показала новый зеркальный забор, которым она отгородилась от соседей. На это некоторые юзеры высказали свое беспокойство о безопасности ограждения и задались вопросом, не могут ли отраженные зеркалом солнечные лучи привести к возгоранию.