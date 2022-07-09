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Анастасия Волочкова показала новый скворечник для подмосковного участка

Анастасия Волочкова показала новый скворечник для подмосковного участка
Кадр: @volochkova_art

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова показала новый скворечник, который она планирует установить на подмосковном участке. Этой информацией она поделилась со своими подписчиками на личной странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я купила сегодня скворечник. Ну, это не скворечник, а кормушка для птиц. Двери нашего дома всегда открыты… Вы не знаете, чем кормят птиц?» — поинтересовалась артистка, отметив, что уже насыпала пернатым пшена. Также Волочкова указала, что сама считает себя птичкой, так как ест в очень маленьких объемах.

Ранее Волочкова показала новый зеркальный забор, которым она отгородилась от соседей. На это некоторые юзеры высказали свое беспокойство о безопасности ограждения и задались вопросом, не могут ли отраженные зеркалом солнечные лучи привести к возгоранию.

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