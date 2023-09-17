Эндокринолог предложила диетическую замену сладостям

Есть тыкву вместо сладостей посоветовала в личном Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.

«Некоторые считают, что раз тыква сладкая, то и поправиться от нее легко, но это не так. Тыква — диетический продукт, который никак не повредит тем, кто сидит на диете. Более того, ею быстрее насыщаешься и дольше не хочешь есть», — написала врач.

По словам Павловой, в 100 граммах сырой тыквы содержится в среднем 22 килокалория, а большую часть мякоти составляет вода. Кроме того, в ней много клетчатки, витамины С и В, а также редкий витамин группы Т, который полезен для крови.

При этом людям, больным диабетом, злоупотреблять тыквой не стоит: у нее высокий гликемический индекс, предупредил врач.

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