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22:44, 08 февраля 2023
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42-летняя певица Слава показала лицо без макияжа

42-летняя певица Слава показала лицо без макияжа
Кадр: @nastya_slava

Селфи без макияжа поделилась певица Слава (Анастасия Сланевская) в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Артистка показала ролик, снятый перед отходом ко сну.

На опубликованном видео певица лежит в кровати с плюшевой игрушкой в руках и сообщает подписчикам, что ложится спать. На лицо артистки наложен фильтр из соцсети, сглаживающий текстуру кожи. При этом косметики на Славе нет.

Ранее фото без макияжа опубликовала 37-летняя певица и телеведущая Ольга Бузова. Знаменитость поделилась видеозаписью, сделанной во время африканского сафари.

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