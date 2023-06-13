Певица Слава назвала заменяющие ей алкоголь напитки
Певица Слава назвала заменяющими ей алкоголь напитками молоко с клубникой и чай.
Заменяющие ей алкоголь перед концертами в Турции напитки назвала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава.
«Мне кажется, мне очень идет пина колада. Но я ее не пью, ее пьют девочки, а я после концерта хряпну. Вот что я на самом деле пью — это клубника с молоком, с детства обожаю. А еще я пью чай», — рассказала артистка.
Слава поделилась с подписчиками новым знанием о необычной форме турецких чашек-«тюльпанов». «Это чтобы сверху было не горячо, чтобы чай быстрее остужался. При этом снизу напиток остается горячим. Вот такие турецкие хитрости, я не могу!» — сказала она.
Накануне артистка улетела из России в Турцию, где планирует дать концерты в двух городах — Белеке и Кемере.
Ранее Слава опубликовала селфи-видео в купальнике.