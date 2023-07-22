Певица Слава на видео показала грудь после неудачной пластики

О проблемах с грудью после пластической операции откровенно рассказала певица Слава (Анастасия Славенская). Она показала на видео результат хирургического вмешательства и в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) рассказала, что он совершенно ее не удовлетворил.

«У меня итак была очень красивая грудь. Я просто решила чуть-чуть ее подтянуть. После пластической операции, когда я сняла лифчик, я просто ох***а. Я хотела носить открытые платья, но одна грудь выше, другая ниже. Швы просто ужаснейшие», — призналась артистка.