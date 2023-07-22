Певица Слава на видео показала грудь после неудачной пластики
Певица Слава рассказала о проблемах с грудью после пластики у именитого хирурга.
О проблемах с грудью после пластической операции откровенно рассказала певица Слава (Анастасия Славенская). Она показала на видео результат хирургического вмешательства и в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) рассказала, что он совершенно ее не удовлетворил.
«У меня итак была очень красивая грудь. Я просто решила чуть-чуть ее подтянуть. После пластической операции, когда я сняла лифчик, я просто ох***а. Я хотела носить открытые платья, но одна грудь выше, другая ниже. Швы просто ужаснейшие», — призналась артистка.
Она уточнила, что делала грудь у именитого звездного хирурга Тимура Хайдарова. В клинике после обращения Славе сказали, что у нее расположенность к келоидным рубцам, но от других операций, по ее словам, шрамов у нее не осталось, из-за чего Слава не верит в заключение хирурга.
Звезда призналась, что не могла заниматься сексом почти год из-за того, что ей было стыдно за свою грудь. Это вызвало у артистки сильный стресс.
Ранее певица Слава показала свою фигуру в купальнике.