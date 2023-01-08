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19:42, 08 января 2023
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Певица Слава потратила полмиллиона рублей на один поход в магазин

Певица Слава потратила полмиллиона рублей на один поход в магазин
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На один поход в магазин косметики певица Слава (Анастасия Сланевская) потратила полмиллиона рублей. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка рассказала, что закупилась косметикой перед гастрольным туром и опубликовала кадры с чеком на 326 тысяч рублей. В подписи к посту Слава отметила, что на самом деле потратила больше. «Психанула! Красота требует сил, а красота и работа — денег», — заявила звезда.

Ранее Слава поделилась эмоциями от разрыва 20-летних отношений с бизнесменом Анатолием Данилицким. «Врать я не умею, чувства скрывать тоже. Плохо мне», — сообщила артистка подписчикам.

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