44-летняя певица Слава продемонстрировала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике продемонстрировала подписчикам певица Слава (Анастасия Сланевская). Соответствующим роликом она поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
На кадрах артистка позирует перед зеркалом в слитном черном купальнике. «Пошел на *** возраст. Мне не 20, а 44», — подписала видео Слава.
Многие отметили, что певица находится в хорошей форме. «Отличная фигура», «Стройная, изящная, сексуальная красотка», «Браво! Вы крутая», — похвалили поклонники исполнительницу.
Кто-то заявил, что стройная фигура певицы — это результат хирургического вмешательства. «Липосакция. Огонь, но все-таки это не то, что упорным трудом поддерживается», — написали в комментариях.
Ранее Слава сообщила, что действительно делала комплексную липосакцию тела. Певица удалила жировые отложения на руках, животе, ногах, спине, подбородке, а также сделала подтяжку груди.