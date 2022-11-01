Люди
13:03, 01 ноября 2022
1 мин.

44-летняя певица Слава продемонстрировала фигуру в купальнике

44-летняя певица Слава продемонстрировала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике продемонстрировала подписчикам певица Слава (Анастасия Сланевская). Соответствующим роликом она поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На кадрах артистка позирует перед зеркалом в слитном черном купальнике. «Пошел на *** возраст. Мне не 20, а 44», — подписала видео Слава.

Многие отметили, что певица находится в хорошей форме. «Отличная фигура», «Стройная, изящная, сексуальная красотка», «Браво! Вы крутая», — похвалили поклонники исполнительницу.

Кто-то заявил, что стройная фигура певицы — это результат хирургического вмешательства. «Липосакция. Огонь, но все-таки это не то, что упорным трудом поддерживается», — написали в комментариях.

Ранее Слава сообщила, что действительно делала комплексную липосакцию тела. Певица удалила жировые отложения на руках, животе, ногах, спине, подбородке, а также сделала подтяжку груди.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.