44-летняя певица Слава продемонстрировала фигуру в купальнике

На кадрах артистка позирует перед зеркалом в слитном черном купальнике. «Пошел на *** возраст. Мне не 20, а 44», — подписала видео Слава.

Многие отметили, что певица находится в хорошей форме. «Отличная фигура», «Стройная, изящная, сексуальная красотка», «Браво! Вы крутая», — похвалили поклонники исполнительницу.

Кто-то заявил, что стройная фигура певицы — это результат хирургического вмешательства. «Липосакция. Огонь, но все-таки это не то, что упорным трудом поддерживается», — написали в комментариях.

Ранее Слава сообщила, что действительно делала комплексную липосакцию тела. Певица удалила жировые отложения на руках, животе, ногах, спине, подбородке, а также сделала подтяжку груди.