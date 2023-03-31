Певица Слава выпила коньяк в московском роддоме в честь своего нового статуса

Российская певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, впервые стала бабушкой. Артистка выпила коньяк в честь рождения внука прямо в палате московского роддома. Видео она опубликовала на личной странице в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я пью коньяк, закусываю шоколадкой. Я рыдаю все утро, моя малышка стала мамой, а я бабкой», — сказала она, отметив, что чувствовала скорое приближение родов дочери.