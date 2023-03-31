Певица Слава выпила коньяк в московском роддоме в честь своего нового статуса
У российской певицы Сланевской родился первый внук.
Российская певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, впервые стала бабушкой. Артистка выпила коньяк в честь рождения внука прямо в палате московского роддома. Видео она опубликовала на личной странице в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Я пью коньяк, закусываю шоколадкой. Я рыдаю все утро, моя малышка стала мамой, а я бабкой», — сказала она, отметив, что чувствовала скорое приближение родов дочери.
У артистки в 15:58 в четверг, 30 марта, родился внук. Его рост составил 51 сантиметр, а вес — 3,2 килограмма. Как назвали ребенка, пока неизвестно.
Подписчики, в том числе и звезды российского шоу-бизнеса, поздравили исполнительницу с радостным событием в семье. Некоторые отметили, что Сланевская выглядит очень молодой бабушкой. «Сломала систему. Бабуля 100 уровня», — написала одна из подписчиц.
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