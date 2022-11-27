Подмосковный следователь рассказала о совмещении работы и материнства

О совмещении непростой работы и материнства в честь Дня матери рассказала kp.ru одна из самых опытных криминалистов ГСУ СК РФ по Подмосковью со стажем работы 27 лет Наталья Горячева. На данный момент ее дочери уже 23 года, а сыну 15 лет.

«Конечно, все свободное время я стараюсь проводить с детьми. Но тут мне и муж помогал и продолжает помогать с ними — он из другой сферы деятельности, у него более гибкий график. Дети — наша с ним гордость!» — отметила она.

Горячева добавила, что они с супругом изначально приучали детей к самостоятельности — оба ребенка научились хорошо готовить, и на День матери в прошлом году сын самостоятельно смог устроить матери праздник и накрыть на стол.

Ранее самые важные правила подготовки к материнству и наиболее ценные формы поддержки молодым матерям назвали россиянки.