Следствие опровергло информацию СМИ о серийном насильнике-педофиле в Подмосковье

Опубликованную в СМИ информацию о серийном насильнике-педофиле в Подмосковье опровергла в разговоре с «Мослентой» старший помощник руководителя главного управления следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

«Информация не соответствует действительности. Нет никакого серийного насильника. Есть задержанный мужчина, который демонстрировал детям на площадке свои половые органы. Сексуального насилия в лифте не было», — сказала Врадий.

О задержании серийного насильника-педофила, нападавшего на малолетних девочек, сооьщила в среду, 15 июня, «Комсомольская правда». Издание рассказало, что в деревне Чупряково Одинцовского района 39-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трех девочек 2011, 2012 и 2013 годов рождения. На одну из них он, якобы, напал в лифте жилого дома.

Ранее стало известно, что в Москве задержан педофил, три месяца общавшийся с девочкой младше 12 лет на сексуальные темы и присылавший ей интимные фото и видео.