Люди
Сегодня в 21:31
1 мин.

Следствие опровергло информацию СМИ о серийном насильнике-педофиле в Подмосковье

Следствие опровергло информацию СМИ о серийном насильнике-педофиле в Подмосковье
Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Опубликованную в СМИ информацию о серийном насильнике-педофиле в Подмосковье опровергла в разговоре с «Мослентой» старший помощник руководителя главного управления следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

«Информация не соответствует действительности. Нет никакого серийного насильника. Есть задержанный мужчина, который демонстрировал детям на площадке свои половые органы. Сексуального насилия в лифте не было», — сказала Врадий.

О задержании серийного насильника-педофила, нападавшего на малолетних девочек, сооьщила в среду, 15 июня, «Комсомольская правда». Издание рассказало, что в деревне Чупряково Одинцовского района 39-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трех девочек 2011, 2012 и 2013 годов рождения. На одну из них он, якобы, напал в лифте жилого дома.

Ранее стало известно, что в Москве задержан педофил, три месяца общавшийся с девочкой младше 12 лет на сексуальные темы и присылавший ей интимные фото и видео.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.