Испанских слизней соблазнили пивом в Подмосковье

Испанские слизни, попавшие в Россию из Европы, заполонили дачи в Московской области. Дачники борются с вредителями при помощи пива, сообщает «МК».

По мнению специалистов, в Россию слизни могли попасть с сельскохозяйственной продукцией. Часть их могли ввезти с домашними террариумами. Первые упоминания об этих вредителях в стране датируются началом 2000-х, пишет издание.

Эксперты выяснили, что испанские слизни неравнодушны к пиву. На участке можно разместить приманки с этим напитком, утверждают специалисты.

«Запах пива очень привлекает слизней, и они попадают в эти ловушки, из которых их надо ежедневно извлекать и уничтожать», — посоветовал заведующий лабораторией инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко.

Также, утверждает он, можно разложить в затененных местах на участке куски фанеры. Слизни спрячутся под ними от солнца, и вечером останется пройти по всем таким «убежищам», собрать из-под них слизней и уничтожить их. Для этого слизней можно бросать в воду или в раствор хлорки.

Ранее в Москве начали замечать пятнистых слизней-гигантов.