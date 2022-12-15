Сломавший на рыбалке обе ноги россиянин добрался до дома и лег спать

64-летний россиянин отправился на рыбалку и сломал там обе ноги. В пресс-службе областного Минздрава сообщили, что в больницу в подмосковном Фрязине мужчина обратился лишь на следующий день.

«Поскользнувшись, он рухнул и получил открытый перелом обеих ног. Как настоящий герой (на самом деле так делать не нужно) мужчина решил не обращаться в больницу, а кое-как добрался до дома, перемотал голени бинтом и лег спать», — говорится в пресс-релизе.

К тому времени, как россиянин обратился в медучреждение, в его раны попала инфекция. Врачи провели экстренную операцию и установили ему аппарат Илизарова, позволяющий сопоставить и правильно срастить все отломки. Рыбаку придется ходить с аппаратом около двух месяцев. Кроме того, мужчине проводится антибактериальная терапия.

Ранее в Подмосковье мужчина дважды за два дня сломал челюсть и оба раза был госпитализирован.