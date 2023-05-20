Названа самая большая сложность при изучении китайского языка

Известный китаевед и создательница школы китайского языка назвала в интервью «Мосленте» самую большую сложность при изучении китайского. По ее словам, это фонетика.

«Ученики, правда, сначала больше боятся иероглифов. Но моя практика показывает, освоить письмо тут проще, чем фонетику», — пояснила эксперт.

Большой ошибкой Кузина назвала игнорирование тонов. Она пояснила, что это режет слух так же, как неправильные ударения в словах. «К тому же соблюдение правил фонетики — уважение к культуре носителей языка, который мы изучаем. Важно хотя бы прилагать усилия, чтобы научиться произносить слова правильно», — заключила она.

Ранее стало известно, что интерес россиян к изучению китайского языка увеличился на 75 процентов. Основатель сервиса Laoshi Сергей Кондрашов отметил, что за последний год Россия сильно сблизилась с Китаем, между странами вырос поток товарооборота, разного рода культурных и деловых обменов.