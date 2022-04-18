Светлана Немоляева вспомнила о съемках в «Служебном романе»

На выход фильма «Служебный роман» в повторный прокат отреагировала советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. В интервью газете «Труд» она вспомнила о съемках в популярной советской картине.

«Это прекрасная идея: повторный прокат лучших отечественных фильмов. У одного только Эльдара Рязанова, нежно мною любимого, дюжина прекрасных картин», — сказала актриса.

Она рассказала, что обязательно смотрит хотя бы несколько фрагментов «Служебного романа», если случайно видит его по телевизору. И наслаждается актерской игрой своих коллег Андрея Мягкова и Алисы Фрейндлих.

Сама Ольга Немоляева сыграла в фильме коллегу главных героев Ольгу Рыжову, безнадежно влюбленную в антигероя — Юрия Самохвалова, сыгранного Олегом Басилашвили.

Актриса рассказала, что на съемочной площадке у них с Рязановым сложился «чудесный творческий альянс» и добавила, что режиссер был обаятельным, добрым и позитивным человеком. «В "Служебном романе" мне как-то все по сердцу», — добавила Немоляева.

Ранее Немоляева рассказала о своем состоянии здоровья.