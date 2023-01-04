Назван алгоритм действий для смены профессии после 35 лет

Алгоритм действий для смены профессии после 35 лет в беседе с «Мослентой» назвала маркетолог, эксперт по выстраиванию маркетинговых стратегий в социальных сетях Элеонора Тюрина.

«Еще 10-20 лет назад мало кто задумывался о том, что можно резко поменять профессию на пике карьеры. Сейчас, с развитием онлайн-образования это становится нормой. И все же многим людям зрелого возраста решиться по-прежнему сложно. Дело в том, что отсутствуют необходимые паттерны и поддержка окружения», — объяснила Тюрина.

Если в 17-20 лет все сверстники учатся или приобретают новые навыки, то после 35 лет большинство уже имеет стабильную работу и семью, продолжила она. «Резкая смена профессионального вектора кажется родным и друзьям чем-то бессмысленным, ненадежным. Порой приходится сталкиваться с непониманием или порицанием со стороны близких. А это снижает мотивацию и порождает неуверенность в себе», — отметила собеседница «Мосленты».

Смена профессии — это новый этап жизни, в который вы берете огромный багаж, накопленный за много лет, подчеркнула Тюрина. По ее словам, необходимо осознать, что менять профессию после 35 лет не означает начинать жизнь с нуля.

«У вас уже есть богатый жизненный и профессиональный опыт, наработанные навыки коммуникации с людьми, умение анализировать данные, адаптироваться под разные обстоятельства, генерировать идеи и брать ответственность на себя. Они могут быть полезны в любой нише. А знания в новой сфере — это надстройка на фундамент, который уже есть», — обратила внимание маркетолог. Поэтому не стоит воспринимать смену деятельности в 35 лет или в более старшем возрасте как возврат на стартовые позиции, когда вам было 18, когда вы еще ничего не имели за плечами, заявила собеседница «Мосленты».

Чтобы сменить сферу деятельности в зрелом возрасте, придется пройти ряд этапов. Во-первых, важно понять, что не нравится в профессии нынешней. «Представьте, что будете в этой профессии всю жизнь. Если вас подобное не устраивает, проанализируйте, что конкретно не нравится сейчас, чтобы избежать этого на новой работе», — призвала Тюрина.

Во-вторых, следует решить, в какую именно профессию хочется уйти, продолжила она. «Подумайте, чем вам искренне хотелось бы заниматься, о чем приятно думать, за кем нравится наблюдать. Может быть, у вас есть нереализованные таланты, неосуществленные мечты», — предположила маркетолог.

Далее необходимо узнать, какие навыки требуются в новой профессии и получить недостающие знания в профессии — выбрать обучение в онлайн-школе или учителя, который имеет опыт, сам работал в этой сфере и «откликается» вам, рассказала Тюрина.

Можно совмещать и вести параллельно новую и старые деятельности. «Чтобы вас не пугали перемены, осваивайте нужные навыки удаленно, не покидая существующую профессию. Как только выйдете на необходимый или эквивалентный заработок, можно легко уйти с нелюбимой работы», — добавила собеседница «Мосленты».

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