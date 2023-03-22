Москвичам назвали подходящее время для смены зимней резины в этом году

Подходящее время для смены зимней резины на летнюю москвичам в интервью НСН назвал ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он посоветовал горожанам задуматься о «переобувании» личных авто во второй декаде апреля.

По его словам, на следующей неделе в столице вновь ожидаются ночные заморозки. Леус пояснил, что для смены резины следует дождаться, когда столбики термометров на протяжении нескольких дней подряд будут показывать более пяти-семи градусов тепла.

Ранее столичным жителям назвали риски преждевременной замены зимней резины на автомобилях. По словам эксперта, стандартная дата смены резины в средней полосе России — 15 апреля.