Стало известно о смерти бывшего бас-гитариста группы «Браво»

Бывший бас-гитарист российской поп-рок группы «Браво» умер на 62-м году жизни в Москве. Об этом говорится на официальной странице музыкального коллектива «ВКонтакте».

«Сегодня ушел Сергей Лапин (28 марта 1962 – 31 октября 2023), бас-гитарист группы "Браво", участвовавший в записи альбомов "Скажем мы друг другу Браво" (1988) и "Стиляги из Москвы" (1990). Группа выражает соболезнования семье и близким музыканта», — говорится в сообщении. Представители группы также отметили, что музыкант появился в коллективе в тот момент, когда из него ушла Жанна Агузарова.

Предварительной причиной смерти артиста стал инфаркт. Музыкант почувствовал недомогание, когда принимал душ в своей квартире на Шоссейной улице. Спасти его не удалось, сообщает MK.RU.

Ранее сообщалось о смерти звезды шоу «Каламбур» Сергее Гладкове.