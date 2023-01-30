Стало известно о смерти создателя образа кота Леопольда Вячеслава Назарука

На 82-м году жизни умер советский и российский художник-постановщик мультфильмов, создатель легендарного образа кота Леопольда Вячеслав Назарук. Об этом стало известно из публикации шеф-редактора киностудии «Союзмультфильм» Сергея Капкова в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«28 января скончался художник-постановщик мультфильмов "Кот Леопольд", "Мама для мамонтенка", "Крошка Енот", "Дом для леопарда", "Раз ковбой, два ковбой", "Чертенок с пушистым хвостом" и многих других Вячеслав Назарук. Прощание с Вячеславом Назаруком состоится 1 февраля в 14:00 в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице», — написал Капков.

Он отметил, что после закрытия анимационной студии на телевидении Назарук получил приглашение в США на студию Disney, где читал лекции по теории рисунка, живописи и композиции. В последние годы писал картины, посвященные событиям истории Древней Руси.

Вячеслав Назарук родился 4 марта 1941 года в Москве. В 1965 году закончил Московский государственный педагогический институт имени В.И. Ленина. В 1985-м за серию мультфильмов о коте Леопольде художник был удостоен Государственной премии СССР.

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