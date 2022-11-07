Стало известно о смерти основателя группы «Ласковый май»

О смерти основателя группы «Ласковый май», композитора Сергея Кузнецова стало известно в понедельник, 7 ноября. Об этом РИА Новости сообщили в организации «Уралконцерт».

«Кузнецов скончался у себя дома в Оренбурге, предположительно от сердечного приступа, у него оторвался тромб», — прокомментировал причину смерти Кузнецова представитель организации. Он добавил, что музыкант скончался в Оренбурге около 16:00 по московскому времени. Сергею Кузнецову было 58 лет.

Из открытых источников известно, что Кузнецов был автором песен «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и основателем таких музыкальных групп, как «Ласковый май», «Чернила для пятого класса», «Стекловата», «Новые формы» и Spice boys.

Ранее сообщалось, что семья покойного певца Юрия Шатунова объявила конкурс на создание памятника экс-участнику «Ласкового мая». Его установят на могиле артиста на Троекуровском кладбище.