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17:20, 07 ноября 2022
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Стало известно о смерти основателя группы «Ласковый май»

Стало известно о смерти основателя группы «Ласковый май»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

О смерти основателя группы «Ласковый май», композитора Сергея Кузнецова стало известно в понедельник, 7 ноября. Об этом РИА Новости сообщили в организации «Уралконцерт».

«Кузнецов скончался у себя дома в Оренбурге, предположительно от сердечного приступа, у него оторвался тромб», — прокомментировал причину смерти Кузнецова представитель организации. Он добавил, что музыкант скончался в Оренбурге около 16:00 по московскому времени. Сергею Кузнецову было 58 лет.

Из открытых источников известно, что Кузнецов был автором песен «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и основателем таких музыкальных групп, как «Ласковый май», «Чернила для пятого класса», «Стекловата», «Новые формы» и Spice boys.

Ранее сообщалось, что семья покойного певца Юрия Шатунова объявила конкурс на создание памятника экс-участнику «Ласкового мая». Его установят на могиле артиста на Троекуровском кладбище.

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