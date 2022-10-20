Раскрыты подробности смертельной аварии с участием актрисы Анны Большовой

В Калужской области иномарка насмерть сбила молодую женщину, сообщает региональная прокуратура. По данным СМИ, машиной управляла актриса театра и кино Анна Большова.

«Предварительно установлено, что 14 октября 2022 года около 22 часов 25 минут водитель автомобиля Ауди Q-3 в районе деревни Грачевка Жуковского района, совершил наезд на пешехода-женщину 1991 года рождения, которая погибла», — говорится в сообщении надзорного ведомсва.

По данным прокуратуры, следователи проводят проверку обстоятельств аварии, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет принято процессуальное решение.

Директор «Ленкома», в котором работает Большова, Марк Варшавер в интервью РИА Новости рассказал, что актриса сразу же оказала потерпевшей первую помощь и дождалась приезда медиков на место происшествия, однако спасти женщину не удалось. С ее слов он заявил, что пострадавшая была пьяна и сама бросилась под колеса автомобиля.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин рассказал о самочувствии артиста, отбывающего срок в колонии за смертельное ДТП с его участием.