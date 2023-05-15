Пережившие смог россияне поделились воспоминаниями об аномально жарком лете

Россияне, пережившие в 2010 году аномальную жару и смог, поделились личными воспоминаниями о том лете и рассказали о сложностях жизни в то время. Обсуждения разгорелись в комментариях к записи в Telegram-канале «Новости Москвы».

«В армии во время отбоя приходилось мокрое полотенце на лицо класть, чтобы дрянью от смога не дышать», «И асфальт был такой мягкий от этого пекла, и простынь перед сном мочили, чтобы спать было легче», «И действительно на работу бежали как на спасение, потому что там были кондиционеры, а дома не было», «Полотенце натягивала на окно и поливала его водой прямо из бутылки, чтобы хоть как-то задерживало на себе гарь. Было очень тяжело, был годовалый ребенок. Даже собаку рвало постоянно», «У нас в августе из-за смога даже кондиционер уже не справлялся», — поделились юзеры.

Многие отметили, что не хотели бы повторения тех погодных условий. Особенно страшно, по словам россиян, было во время горения торфяников. Некоторым в то время пришлось уехать из родных мест, чтобы не погибнуть в пожаре.

В 2010 году аномальная жара стояла в столице с конца июня. Температура в течение 33 дней подряд не опускалась ниже 30 градусов. Пожары на торфяниках в Подмосковье из-за жары вывали смог.

Ранее москвичей предупредили о 40-градусной жаре летом. Позже синоптик Тишковец назвал сообщения о самом жарком за полтора века лете дезинформацией.