Пользователи сети поспорили из-за снесенной гостиницы «Россия» в Москве

Участники группы ВКонтакте «Москва — воспоминания Детства» поделились воспоминаниями о снесенной гостинице «Россия» в Москве, на месте которой сейчас располагается парк «Зарядье».

Некоторые россияне с ностальгией вспомнили гостиницу и написали, что здание было с хорошей архитектурой. «Отличное строение, таких больше нет! Концертный зал был лучшим, после консерватории!», «Хорошая гостиница была. У каждого времени свой стиль», — рассказали участники группы и добавили, что в советском союзе все номера здания были переполнены туристами.

Другие, напротив, обрадовались, что гостиницу в результате снесли. «Какое счастье, что это уродство все же снесли!» — написали москвичи. Кроме того, многие добавили, что на месте прежнего гостиничного комплекса построили парк, высадили деревья и теперь с территории видно большую часть Москвы.

Ранее россияне вспомнили автобусы и трамваи из своего детства.