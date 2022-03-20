Сегодня в 03:29
1 мин.

Пользователи сети поспорили из-за снесенной гостиницы «Россия» в Москве

Люди /
Пользователи сети поспорили из-за снесенной гостиницы «Россия» в Москве
Фото: Склярук / РИА Новости

Участники группы ВКонтакте «Москва — воспоминания Детства» поделились воспоминаниями о снесенной гостинице «Россия» в Москве, на месте которой сейчас располагается парк «Зарядье».

Некоторые россияне с ностальгией вспомнили гостиницу и написали, что здание было с хорошей архитектурой. «Отличное строение, таких больше нет! Концертный зал был лучшим, после консерватории!», «Хорошая гостиница была. У каждого времени свой стиль», — рассказали участники группы и добавили, что в советском союзе все номера здания были переполнены туристами.

Другие, напротив, обрадовались, что гостиницу в результате снесли. «Какое счастье, что это уродство все же снесли!» — написали москвичи. Кроме того, многие добавили, что на месте прежнего гостиничного комплекса построили парк, высадили деревья и теперь с территории видно большую часть Москвы.

Ранее россияне вспомнили автобусы и трамваи из своего детства.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.