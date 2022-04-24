Экономист спрогнозировал снижение цен на автомобили

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с «Москвой 24» спрогнозировал снижение цен на автомобили. По его мнению, падение цен произойдет в ближайшие сроки.

Беляев отметил, что, в связи с укреплением рубля, дальнейшее подорожание машин маловероятно. «Я думаю, что сейчас начнется постепенное удешевление предлагаемых на рынке автомобилей. Но все это будет происходить очень постепенно, осторожно, последовательно, методом прощупывания ситуации. И очень неравномерно по различному модельному ряду», — отметил он.

Эксперт считает, что сильнее всего упадут в цене автомобили среднего класса. «Там специфический потребитель. Он не самый богатый и чувствителен к цене. Поэтому нужно, чтобы все-таки спрос там поддерживался», — пояснил он. Бюджетный сегмент вряд ли ожидает серьезное удешевление, добавил Беляев.

Цены вряд ли могут вернуться на уровень начала февраля 2022 года, считает Беляев. «Назад цены отступают очень осторожно и неохотно. И практически никогда не отступают на те позиции, с которых началось подорожание», — заключил он.

Ранее эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников рассказал о сроке снижения цен на продукты.