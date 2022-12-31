Доктор Павлова дала рекомендации по снижению калорийности новогоднего ужина

Рекомендации по снижению калорийности новогоднего ужина дала эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале. Прежде всего, она посоветовала садиться за стол с легким чувством голода.

Павлова напомнила о вреде злоупотребления алкоголем, а также посоветовала вовсе отказаться от майонеза. «Майонез способствует набору веса, приводит к диабету второго типа и повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний. Замените салаты на овощные с лимонным соком. Или сделайте соус самостоятельно на основе легкого йогурта», — написала врач.

За столом следует есть медленно и побольше общаться. «Новогодний ужин не то место, где нужно следовать правилу "Когда я ем, я глух и нем". Разговаривайте, пойте песни, смейтесь», — подчеркнула Павлова. Эксперт порекомендовала не сидеть всю ночь за столом и не набирать все подряд в тарелку. «Ешьте медленно и только одно блюдо. Затем следующее. Наслаждайтесь процессом», — написала эндокринолог.

Кроме того, доктор порекомендовала больше двигаться 31 декабря. «Если едете в гости, пройдите часть пути пешком. Или назначьте встречу с друзьями в городе, погуляйте по ярким улицам, покатайтесь на катке или с горки, выпейте глинтвейн», — привела примеры активности эксперт. После застолья лучше прогуляться на свежем воздухе, а не сразу идти спать.

Ранее рекомендации при переедании в новогоднюю ночь дала врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова. Она предупредила, что самое вредное для здоровья после обильной новогодней трапезы — резкий переход на голод или низкокалорийную диету.