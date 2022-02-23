Мужчин предупредили о снижении тестостерона после COVID-19

После перенесенного COVID-19 у мужчин может временно снизиться тестостерон, также не исключено появление трудностей с потенцией. К такому выводу пришли российские исследователи под руководством профессора Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрия Еникеева в статье, опубликованной в журнале Andrology.

Урологи обследовали 44 переболевших вирусом мужчин и 44 здоровых добровольцев. Выяснилось, что у перенесших заболевание снижается уровень мужских гормонов. «Точная причина подобного снижения все еще обсуждается, но наиболее вероятно, что нарушения связаны с тяжелым воспалительным процессом, сопровождающим COVID-19», — пояснил Еникеев.

Исследовали предупреждают, что указанные последствия могут сохраняться до трех месяцев. Они наблюдаются у четверти больных COVID-19 мужчин. «То же касается спермы мужчин: если на фоне заболевания отмечается выраженное снижение ее качества, то через три месяца все изменения исчезают», — отметил ученый.

Ранее врач-уролог, академик РАН Армаис Камалов рассказал, что в некоторых случаях после ковида возможно появление проблем с потенцией.