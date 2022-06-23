Психолог дала рекомендации по поведению при встрече со змеей

Рекомендации по правильному поведению при встрече со змеей дала «Мосленте» психолог, основатель и руководитель московского клуба знакомств «Классика отношений» Ольга Романив. По ее словам, змеи сами боятся людей и, как правило, не нападают, если их не потревожить или не спровоцировать.

«Если вы встретите змею, сохраняйте спокойствие и держитесь на безопасном расстоянии. Медленно отступайте, давая и змее пространство для отступления. Не приближайтесь к ней и не пытайтесь с ней справиться. Оставьте ее в покое, особенно если она находится в своей естественной среде обитания», — посоветовала Романив.

Она порекомендовала держать на поводке домашних животных, так как они могут погнаться за змеей и напугать ее. В случае, если пресмыкающееся было найдено в квартире, необходимо открыть все окна и двери, ведущие наружу.

«Выясните причину появления змеи в вашем районе — потенциальной причиной может быть неправильная утилизация отходов или свалка поблизости, привлекающая животных, которыми питаются змеи», — сказала она.

Ранее популярный миф об отсасывании яда после укуса змеи развеял врач-токсиколог НИИ имени Склифосовского Михаил Завадовский.