Собчак поделилась лайфхаком «сумасшедшего путешественника»

Лайфхаком «сумасшедшего путешественника» поделилась на личной странице в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ксения Собчак.

«Лайфхак сумасшедшего путешественника: если едешь в аэропорт после педикюра, то норковые тапки — лучшее решение для высыхания лака прямо в полете. Новые джинсы с иконкой тоже очень кстати, когда летишь на необслуживаемых теперь боингах Аэрофлота», — написала знаменитость.

Собчак также назвала причину своего отъезда. Она сообщила, что полетела за следующим интервью, и предложила подписчикам отгадать личность своего собеседника.

Ранее подруга Собчак сравнила ее с главной героиней рассказа писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка и созданного по его мотивам одноименного мультфильма Серой Шейкой.