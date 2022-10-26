Собчак не дала комментариев об обысках в ее доме

Телеведущая Ксения Собчак пока не дает комментариев касательно появившейся в СМИ информации об обысках в ее подмосковном доме. О следственных действиях там сообщило в среду, 26 октября, агентство ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

«У Собчак проводятся обыски по делу о вымогательстве, в рамках которого задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов. У самой Собчак никакого процессуального статуса нет», — уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью «Мосленте» новость об обысках не подтвердили, но и не опровергли. «Нам такой информации не поступало», — заявил представитель ведомства.

Telegram-канал Baza связывает обыски с задержанием коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора «Татлера» Ариана Романовского (Кузьмина). По данным канала, они подозреваются в вымогательстве.

Сама Собчак не комментировала данные об обыске, но подтвердила задержание Суханова в своем Telegram-канале вечером вторника, 25 октября. «Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за "вымогательство". Это просто бред, смех, нонсенс», — написала журналистка, отметив, что с ее сотрудником на связи находится адвокат.

Ранее Собчак ответила на слухи об эмиграции. Знаменитость записала видео и сообщила, что вернулась в Россию из командировки в Тель-Авив.