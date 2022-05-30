Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на упрек в злоупотреблении своей фамилией. Она наговорила и выложила соответствующие аудиозаписи в личном Telegram-канале.

«Тут вопросик в комментариях прилетел: "Как часто вам все сходит с рук благодаря фамилии?". Отвечаю», — написала Собчак. Следом она выложила два голосовых сообщения.

«Не очень понимаю, что именно мне сходит с рук. Я никогда своей фамилией не злоупотребляю. Никогда не хотела и не хочу, чтобы ко мне относились как-то из-за фамилии. Я делаю то, что считаю правильным. И не иду на компромиссы с совестью. И я всегда понимаю, что это может быть очень сложный путь», — подчеркнула телезвезда.

Собчак отметила, что не делает ничего ужасного или криминального, что ей не сошло бы с рук, будь у нее другая фамилия. «Мне кажется, что это вопрос внутренней свободы. Я просто чувствую себя свободным человеком. Но это не связано с моей фамилией, это связано с моим ощущением свободы. А есть масса людей, которые просто чувствуют себя несвободными. И действуют, исходя из этой несвободы», — поделилась мнением знаменитая блондинка.

Ранее Собчак предсказала возвращение моды нулевых. В социальных сетях она опубликовала фото 18-летней давности, на котором позирует в сапогах с узкими носами.