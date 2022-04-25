Собчак купила квартиру в Дубае за десятки миллионов рублей

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак приобрела квартиру в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) за десятки миллионов рублей, сообщает Starhit со ссылкой на источник. По данным издания, сделку заключили около месяца назад.

Элитная недвижимость в жилом комплексе St. Regis Residences площадью 120 квадратных метров находится в Дубае. Стоимость квартиры с двумя спальнями и видом на небоскреб Бурдж-Халифа оценивается в 61-62 миллиона рублей. На территории комплекса находятся бассейны, рестораны, СПА-центр, фитнес и зона для детей.

Адвокат Александр Карабанов в комментарии Starhit пояснил, что законодательство ОАЭ позволяет россиянам приобретать недвижимость в стране и оформлять ее на себя, несмотря на санкции и валютный контроль. «В этом году многие российские знаменитости и бизнесмены решили приобрести недвижимость в ОАЭ и перевести свои офисы в данный регион. Через аккредитованные у застройщика российские юридические компании сделки купли-продажи недвижимости возможно проводить даже дистанционно», — отметил он.

Ранее были раскрыты заработки Собчак за прошедший год. Отмечается, что некоторые убыточные фирмы, принадлежащие знаменитости, вышли в плюс.