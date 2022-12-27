Собчак предупредила о действующих от ее имени мошенниках

О действующих от ее имени мошенниках предупредила блогер и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале. Она выложила скриншот переписки, на котором зафиксировано, как аферисты просят денег в долг у ее знакомого.

Злоумышленники от имени Собчак попросили у мужчины 180 тысяч рублей. Мошенники написали ему с иностранного номера и объяснили, что деньги якобы нужны для того, чтобы отправить их на российскую карту.

«От моего имени обзванивают людей и просят деньги в долг. Не ведитесь», — заявила Собчак.

Ранее о действующих от его имени мошенниках предупредил телеведущий Андрей Малахов. Клон Малахова просил у подписчиков деньги якобы на продвижение новой телепередачи.