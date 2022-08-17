Телеведущая и журналистка Ксения Собчак прокомментировала слухи о недвижимости за границей в своем Telegram-канале во вторник, 16 августа. Вскоре пост был удален.

«Все звучит прекрасно, но только причем тут опять я? Вначале квартира за "ярд" в Сочи, теперь недвижка в Латвии — я прямо круче Абрамовича», — ответила телеведущая на публикацию одного из СМИ. В статье утверждалось, что у Собчак якобы имеется недвижимость на прибалтийском курорте. Собчак заявила, что у нее нет ни квартиры, ни дома в Юрмале.

Знаменитость объяснила, что во время недавнего путешествия в Латвию останавливалась в отеле. Собчак отправилась на отдых в Юрмалу вместе с пятилетним сыном Платоном.