Ксения Собчак высказалась о шутках про 3 сентября

О шутках про 3 сентября высказалась в своем Telegram-канале известная телеведущая и журналистка Ксения Собчак. Она попросила россиян не использовать в юморе строчки из известной песни исполнителя Михаила Шуфутинского под названием «третье сентября», заявив, что это давно перестало быть смешным.

«Если я увижу хоть один креатив на эту тему у какого-нибудь бренда, то позвоню в полицию, пожарную часть, поликлинику, МФЦ и церковь», — написала она, пояснив, что ей надоели одинаковые шутки каждый год.

Ранее был опубликован райдер Михаила Шуфутинского. Стало известно, что исполнителю необходим чистый туалет, закрывающийся на замок.