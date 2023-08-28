13:16, 28 августа 2023
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Собчак опубликовала фото с глубоким декольте и удивила россиян
Ксения Собчак опубликовала фото с глубоким декольте и подписью «утро доброе».
Кадр: Telegram-канал «СОБЧАК»
Фото телеведущей Ксении Собчак с глубоким декольте удивило россиян. Снимком с подписью «утро доброе» звезда поделилась в своем Telegram-канале.
На фото телеведущая позирует в синем пиджаке с откровенным вырезом. «Ого, Ксюша, оказывается у тебя грудь шикарная!», «Оголила декольте по самый Париж», «Ну ничего себе, Ксения Анатольевна», — написали комментаторы.
Некоторые отметили, что раньше грудь телеведущей казалась меньше, и предположили, что Собчак использовала накладной бюст.
Ранее Собчак показала фигуру в купальнике и восхитила поклонников.