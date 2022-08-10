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Собчак вспомнила главный урок от отца

Собчак вспомнила главный урок от отца
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В среду, 10 августа, известному политическому деятелю, первому мэру Санкт-Петербурга и отцу журналистки Ксении Собчак Анатолию Собчаку исполнилось бы 85 лет. Об этом рассказала его дочь в своем Telegram-канале.

«Сегодня моему папе исполнилось бы 85 лет. Больше всего жалею о том, что в мои 16-17 иногда дискотека или мальчик из школы были важнее разговора с папой и вечера дома. Берегите и цените тех, кто рядом», — сделала откровенное признание Собчак.

В интервью KP.RU журналистка вспомнила главный урок, который она получила от отца. «Главное, чему меня папа научил, — это не бояться высказывать свое мнение, не бояться критики, не бояться быть не таким, как все», — рассказала Собчак. Она отметила, что для детей реальные примеры родительского поведения играют большую роль, чем наставления.

Ранее Собчак поделилась воспоминанием о студенческих годах. Знаменитость призналась, что учеба в МГИМО ассоциируется у нее с сосисками из университетской столовой.

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