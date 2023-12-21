Собчак отреагировала на заявление в прокуратуру по вечеринке у Ивлеевой

Резонансную вечеринку у блогера Насти Ивлеевой прокомментировала в своем Telegram-канале ее участница Ксения Собчак.

«Может это была на ваш взгляд неудачная вечеринка, может хотелось гламура, а получилось, как получилось, может быть вам не нравится на это все смотреть, но, простите, куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело», — написала она.

По ее словам, мир несправедлив, и пока где-то убивают людей или голодают дети, в другом месте пьют шампанское.

«Никакой траур не может длиться вечно», — заявила Собчак.

Ранее сообщалось, что устроившую вечеринку с полуголыми гостями Ивлееву попросили проверить на предмет пропаганды ЛГБТ.