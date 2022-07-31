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Собчак пожаловалась на лень и обжорство
Кадр: Telegram-канал «СОБЧАК»
На лень и обжорство пожаловалась в личном Telegram-канале популярная журналистка и телеведущая Ксения Собчак, находящаяся на отдыхе у моря вместе со своим сыном Платоном.
Знаменитая блондинка опубликовала видеозапись с прогулки по жаркой местности. «Мам, догоняй!» — призывает за кадром ее ребенок. «Платон, ты-то бегаешь быстро, а мама у тебя ленится после обеда. И вообще здесь ленится. На весы не встает. Чуть-чуть плавает, много загорает и много жрет», — отвечает ему Собчак.
После этого журналистка демонстрирует на камеру окружающие ее пейзажи. «Как говорится, чтоб все так жили», — произносит они.
Ранее Собчак выложила видео в купальнике. Ролик набрал более двух тысяч восхищенных реакций от поклонников и вызвал обсуждение в сети.