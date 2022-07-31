Собчак пожаловалась на лень и обжорство

На лень и обжорство пожаловалась в личном Telegram-канале популярная журналистка и телеведущая Ксения Собчак, находящаяся на отдыхе у моря вместе со своим сыном Платоном.

Знаменитая блондинка опубликовала видеозапись с прогулки по жаркой местности. «Мам, догоняй!» — призывает за кадром ее ребенок. «Платон, ты-то бегаешь быстро, а мама у тебя ленится после обеда. И вообще здесь ленится. На весы не встает. Чуть-чуть плавает, много загорает и много жрет», — отвечает ему Собчак.